Полезные советы и информация для пользующихся зубными протезами

Рекомендации

Правила пользования съемными зубными протезами

Процесс привыкания к съемным зубным протезам носит сложный характер и длится в среднем 30-40 дней.

1.В первое время зубные протезы могут вызывать тошноту, обильное слюнотделение, неясность речи, потерю вкусовых ощущений, затрудненное разжевывание пищи. По мере привыкания к зубным протезам все эти явления проходят.

2.Протезами следует пользоваться постоянно, не снимая во время разговора и приема пищи. Не рекомендуется пользоваться протезами при ощущении сильной боли.

3.В период привыкания протезы лучше не снимать во время сна. После привыкания, в ночное время протезы рекомендуется снимать. Оставлять протез на ночь можно в исключительных случаях

4.Съемные зубные протезы необходимо чистить зубной щеткой с зубной пастой два раза в день (утром и вечером), а также, по мере возможности после каждого приема пищи. При образовании жесткого зубного налета на протезах их необходимо очищать специальными средствами, которые продаются в аптеках, например «Corega».

5.Вне полости рта протез следует содержать в чистом виде в специально приспособленной для этого ёмкости, в воде с использованием очищающих таблеток или влажных салфеток.

6.Первое время пища должна быть мягкой, не вязкой, есть необходимо медленно, чередуя стороны жевания, предварительно измельчив пищу на мелкие кусочки.

7.В целях лучшего привыкания к протезам и восстановления речи (дикции) рекомендуется рассасывать леденцы, читать вслух.

8.Во время пользования протезом могут возникать болевые ощущения на слизистой оболочке полости рта. В этих случаях протезы необходимо снять и обратиться к врачу для коррекции. Протезы за 5-6 часов до прихода к врачу должны быть фиксированы в полости рта, чтобы стала очевидной причина, вызывающая боль.

9.Количество коррекций протезов в большой степени зависит от атрофии альвеолярных отростков (челюстей), наличия костных выступов на них, восприимчивости к боли слизистой оболочки, которая с возрастом истончается и воспринимает боль сильнее.

10.Поврежденные места слизистой оболочки следует полоскать растворами «Корсодил», «Тантум Верде», «Асепта», «Мирамистин», отварами трав шалфея, ромашки, календулы, коры дуба, крапивы, наносить адгезивную пасту «Солкосерил дентальный», пасту «Асепта», гели «Метрогил Дента», «Камистад».

11.Воизбежании поломки протеза не допускайте его падения на кафельный пол, в раковину и на другие твердые поверхности.

12.При нарушении фиксации съемного протеза, например, при ослаблении кламмерной фиксации, или в случае поломки, возникновения трещин в базисе протеза, пациенту необходимо срочно обратиться к врачу-стоматологу- ортопеду.

13.Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не пытаться самому производить исправления, починку или другие действия со съемным протезом!

Правила пользования несъемными зубными протезами



1.Несъемные зубные протезы (коронки, мостовидные протезы, виниры) необходимо чистить зубной щеткой с зубной пастой так же, как естественные зубы два раза в день (утром после завтрака, вечером после еды).

2.Промежутки между коронками необходимо чистить зубной нитью (флоссом), промежутки под «телом» мостовидного протеза - суперфлоссом и использовать ирригатор (водная струя подается в полость рта под давлением из специального аппарата).

3.После еды необходимо прополоскать рот для удаления остатков пищи.

4.При возникновении кровоточивости десен при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не исчезла в течение 3-4х дней, необходимо обратиться к врачу-стоматологу.

5.Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие продукты.

6.Воизбежании поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения слизистой оболочки полости рта рекомендуется принимать пищу умеренной жесткости или предварительно её измельчить.

7.Не рекомендуется:

после изготовления и фиксации цельнокерамических реставраций или реставраций с керамическими облицовками.

-принимать и пережевывать очень жесткую пищу (сухари, орехи, сушки и т.д.), откусывать большие куски (например, от большого яблока), заниматься активными видами спорта без защитной капы (бокс, борьба, тяжелая атлетика и т.п.).

- принимать пищу с резкой разницей температур (очень холодную - очень горячую)

8.К врачу-стоматологу-ортопеду необходимо обратиться:

-при нарушении фиксации несъемного протеза (признаками нарушения и фиксации могут быть «хлюпанье» протеза, неприятный запах изо рта);

-в случае скола облицовочного материала;

-в случае появления болезненных ощущений в зубе под коронкой, воспаления десны вокруг коронки.